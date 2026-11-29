İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergül Yaşar, kıyıya paralel uzanan fayların harekete geçmesinin kırılmaları tetikleyen başlıca etkenlerden biri olduğunu belirtti.

Arazide derin gibi görünen ancak birbirleriyle büyük ölçüde bağlantılı olmayan kırıkların bulunduğunu belirten Yaşar, bölgenin jeolojik yapısına ve kayaçların özelliklerine işaret etti.

Yaşar, "2023 depreminden bu yana bölgenin hareketliliğinden de kaynaklı küçük çaplı, her ne kadar derin gibi gözükse bile birbirleriyle çok bağlantılı olmayan uzanımların olduğunu görüyoruz. Normal koşullarda şev stabilitesi açısından bakıldığında eğim yönünde, özellikle kireç taşlarının eğimi yönünde kırık ve çatlakların hem güncel hem de çok eski kırıklara rastlandığını gördük." dedi.

Bölgede 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Yaşar, o tarihten bu yana devam eden hareketliliğin küçük çaplı kırılmalara neden olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Ergül Yaşar, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından süren hareketliliğin arazide kırılmalara yol açabileceğini belirtti. (Foto: AA)

KIYIYA PARALEL UZANAN FAYLARA DİKKAT ÇEKTİ

Kırılmaların oluşumuna ilişkin AA muhabirine konuşan Yaşar, "Genel olarak baktığımızda böyle bir kırılmanın tetiklenmesinin ana etkenlerden bir tanesi, kıyıya paralel olarak devam eden fayların harekete geçmiş olması." dedi.

HEM ESKİ HEM YENİ KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki kireç taşlarının eğimi doğrultusunda hem güncel hem de geçmiş dönemlere ait kırık ve çatlaklara rastlandığını belirten Yaşar, tali fayların birbirini harekete geçirmesi sonucunda arazide hareketlilik oluştuğunu değerlendirdi.