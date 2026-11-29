Hatay'da ağaçları köklerinden deviren arazi hareketliliği! Uzman isim fayların etkisini anlattı
Hatay'ın Payas ilçesinde kırsal arazide meydana gelen kırılmalar havadan görüntülendi. Köklerinden devrilen ağaçların da bulunduğu bölgeye ilişkin konuşan Prof. Dr. Ergül Yaşar, 6 Şubat 2023 depremlerini hatırlatarak kıyıya paralel uzanan fayların hareketliliğine işaret etti. Yaşar, bölgede hem eski hem de yeni kırıklara rastlandığını belirtti.
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi'nde kırsal arazide meydana gelen kırılmaların ardından gözler bölgedeki fay hareketliliğine çevrildi.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergül Yaşar, kıyıya paralel uzanan fayların harekete geçmesinin kırılmaları tetikleyen başlıca etkenlerden biri olduğunu belirtti.
6 ŞUBAT DEPREMLERİNE İŞARET ETTİ
Bölgede 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Yaşar, o tarihten bu yana devam eden hareketliliğin küçük çaplı kırılmalara neden olabileceğini ifade etti.
Yaşar, "2023 depreminden bu yana bölgenin hareketliliğinden de kaynaklı küçük çaplı, her ne kadar derin gibi gözükse bile birbirleriyle çok bağlantılı olmayan uzanımların olduğunu görüyoruz. Normal koşullarda şev stabilitesi açısından bakıldığında eğim yönünde, özellikle kireç taşlarının eğimi yönünde kırık ve çatlakların hem güncel hem de çok eski kırıklara rastlandığını gördük." dedi.
Arazide derin gibi görünen ancak birbirleriyle büyük ölçüde bağlantılı olmayan kırıkların bulunduğunu belirten Yaşar, bölgenin jeolojik yapısına ve kayaçların özelliklerine işaret etti.
KIYIYA PARALEL UZANAN FAYLARA DİKKAT ÇEKTİ
Kırılmaların oluşumuna ilişkin AA muhabirine konuşan Yaşar, "Genel olarak baktığımızda böyle bir kırılmanın tetiklenmesinin ana etkenlerden bir tanesi, kıyıya paralel olarak devam eden fayların harekete geçmiş olması." dedi.
HEM ESKİ HEM YENİ KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ
Bölgedeki kireç taşlarının eğimi doğrultusunda hem güncel hem de geçmiş dönemlere ait kırık ve çatlaklara rastlandığını belirten Yaşar, tali fayların birbirini harekete geçirmesi sonucunda arazide hareketlilik oluştuğunu değerlendirdi.
AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN DEVRİLDİ
Kırsal arazide meydana gelen kırılmalar dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde arazideki kırıkların yanı sıra köklerinden devrilen ağaçlar da yer aldı.
GÖZLER DETAYLI İNCELEMEDE
Prof. Dr. Yaşar, uzmanların bölgede detaylı inceleme yapmasını beklediklerini kaydetti. Kırılmaların kapsamı ve oluşum mekanizmasına ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor.