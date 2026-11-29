Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: D-100 Karayolu'nda servis midibüsü devrildi
İstanbul Büyükçekmece'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi. D-100 Karayolu'nun Güzelce mevkiinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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İstanbul'da etkili olan yağış kazayı beraberinde getirdi. Büyükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu'nun Güzelce mevkiinde seyir halindeki servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Büyükçekmece'de servis midibüsü devrildi
YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA DEVRİLDİ
Kaza, Büyükçekmece D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen servis midibüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kazada yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam