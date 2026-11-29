İstanbul Büyükçekmece'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda servis midibüsü devrildi. (Foto: DHA)

YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA DEVRİLDİ

Kaza, Büyükçekmece D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen servis midibüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kazada yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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