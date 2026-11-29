Samsun-Kavak yolunda can pazarı: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla can pazarı yaşandı. Asarcık ilçesinde meydana gelen kazada Hatice Koparan hayatını kaybederken aynı otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 6 yaralı tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Asarcık ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kaza, Asarcık ilçesi İmamlar Mahallesi Samsun-Kavak yolu üzerinde meydana geldi. Hüsnü Koparan idaresindeki 05 EN 983 plakalı otomobil ile Serdal Kara yönetimindeki 55 SK 943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada 05 EN 983 plakalı otomobilde bulunan Hatice Koparan hayatını kaybederken sürücü Hüsnü Koparan ile aynı araçta bulunan Zeynep Koparan, Dicle Koparan ve Deniz Naz Koparan yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Serdal Kara ile araçta bulunan Erdal Kara da yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.