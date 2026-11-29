Kaza, Asarcık ilçesi İmamlar Mahallesi Samsun-Kavak yolu üzerinde meydana geldi. Hüsnü Koparan idaresindeki 05 EN 983 plakalı otomobil ile Serdal Kara yönetimindeki 55 SK 943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Samsun'da can pazarı yaşandı (Foto: İHA)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 05 EN 983 plakalı otomobilde bulunan Hatice Koparan hayatını kaybederken sürücü Hüsnü Koparan ile aynı araçta bulunan Zeynep Koparan, Dicle Koparan ve Deniz Naz Koparan yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Serdal Kara ile araçta bulunan Erdal Kara da yaralandı.