Batman'da kamp ateşi başında korkutan patlama: Közler etrafa sıçradı, o anlar kameraya yansıdı
Batman'ın Kozluk ilçesinde kamp yapan 12 arkadaşın ateş başındaki sohbeti, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamayla kesildi. Közlerin etrafa sıçradığı olayda ateşin çevresindekiler hafif sıyrıklarla kurtulurken patlama ve ardından yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi:
Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 arkadaşın kamp keyfi, ısınmak için yaktıkları ateşte meydana gelen patlamayla yarıda kaldı.
Patlamanın etkisiyle közler etrafa sıçrarken ateşin çevresindekiler olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
KAMP ATEŞİNDE ANİ PATLAMA
Olay, dün gece saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Kamp yapmak için bir araya gelen 12 arkadaş, ısınmak için ateş yaktı. Grup, ateşin etrafında sohbet ederken henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
KÖZLER ETRAFA SIÇRADI
Patlamanın etkisiyle közler etrafa sıçrarken ateşin çevresindekiler olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
PANİK ANLARI KAMERADA
Patlama ve ardından yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam