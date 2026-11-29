Batman'ın Kozluk ilçesinde kamp ateşinde patlama meydana geldi. (Foto: DHA)

KAMP ATEŞİNDE ANİ PATLAMA

Olay, dün gece saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Kamp yapmak için bir araya gelen 12 arkadaş, ısınmak için ateş yaktı. Grup, ateşin etrafında sohbet ederken henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.