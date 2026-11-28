Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı İncebağ Köyü Benav Mezrasında meydana geldi. Üç arkadaşıyla birlikte baraj kıyısına gelen Ramazan Gürbüz, daha önce suya bıraktıkları ve kıyıdan yaklaşık 60-70 metre açıkta takılı kalan yemleme botunu almak için suya girdi. Bir süre yüzen Gürbüz, henüz bota ulaşamadan suda çırpınmaya başladı ve kısa süre sonra gözden kayboldu.