Kahramanmaraş'ta vicdansız saldırı kamerada! Özel gereksinimli genci darbeden sürücüyü jandarma öfkeli kalabalığın elinden aldı
Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde özel gereksinimli Mehmet Gökburun (19), oyuncak arabasını iple çekerek yürüdüğü sırada bir sürücünün saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Gökburun’u tekme tokat döven sürücü gözaltına alındı.
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Olay, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede 'Mamoş' olarak bilinen Mehmet Gökburun, oyuncak arabasını iple çekerek yolda ilerlerken bir sürücü aracını durdurdu.
Araçtan inen sürücü, yolun ortasından gittiğini öne sürdüğü Gökburun'a tekme tokat saldırdı.
JANDARMA SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLARIN ELİNDEN ALDI
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyı gören vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi. O sırada olay yerinden geçen jandarma, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam