Olay, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede 'Mamoş' olarak bilinen Mehmet Gökburun, oyuncak arabasını iple çekerek yolda ilerlerken bir sürücü aracını durdurdu.

O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

JANDARMA SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLARIN ELİNDEN ALDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyı gören vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi. O sırada olay yerinden geçen jandarma, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti.

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