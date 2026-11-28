Ümraniye’deki otopark soygununun perde arkası ortaya çıktı: Vurgunun şifresi çözüldü! Döviz bürosundaki kimlik engeli iddianamede
İstanbul Ümraniye'de lüks bir sitenin kapalı otoparkındaki araçtan 2 kilogram saf altın ile 55 bin Euro'nun çalınmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, film senaryolarını aratmayan soygunun planlanma aşaması, altın ve döviz dolu poşetin el değiştirme süreci, şüphelilerin korsan taksiyle iz kaybettirme çabaları ve döviz bürosunda kimlik engeline takılarak deşifre olma süreci yer aldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Ümraniye'de bulunan lüks bir sitede yaşayan motor teknisyeni Mehmet Bayramoğlu, daha güvenli olacağını düşünerek 7 Nisan'da aracının içerisine 2 kilogram saf altın ve 55 bin Euro nakit bıraktı. 14 Nisan'da komşularının haber vermesi üzerine aracının sol arka camının kırıldığını gören motor teknisyeni yaklaşık 15 milyon lira değerindeki mal varlığının çalındığını anlayarak polise başvurdu.
ÜMRANİYE'DEKİ OTOPARK SOYGUNUNUN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, mağdur Mehmet Bayramoğlu, emniyetteki ifadesinde kapalı otoparkın giriş şifresini kendisi dışında yalnızca Eylül 2025'ten bu yana yanında çalışan yabancı uyruklu yardımcısı Abdullah Melih Y.'nin bildiğini söyledi.
Olayın fark edildiği gün hırsızlıktan 20-30 dakika önce yanında olan yardımcısının tedirgin tavırlar sergilediğini aktaran Bayramoğlu durumu öğrendikleri sırada "Tuvalete gidiyorum" diyerek yanından ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını belirtti.
Mehmet Bayramoğlu soygunun Abdullah Melih Y. ve çocukluk arkadaşı Keremcem D. tarafından organize edildiğini öne sürdü.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, FİRARİ DURUMDAKİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Savcılık tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtları, soygunun organizasyon şemasını deşifre etti. Görüntülere göre, olay günü motosiklet ve kaskla sitenin önüne gelen bir şüpheli, giriş şifresini kullanarak kapalı otoparka girerek doğrudan araca yöneldi ve araçtan altın ve döviz dolu poşeti alıp hızla uzaklaştı. Otoparktan çıkan şüpheli, dışarıda bekleyen bir araçla buluşarak poşeti Ahmet Ş.'ye teslim etti. O sırada soygunun baş şüphelisi olarak aranan Abdullah Melih Y. ile Keremcem D.'nin kiralık bir araçtan indikleri ve ardından korsan taksi uygulaması üzerinden çağırdıkları bir araca binerek uzaklaştıkları belirlendi.
DÖVİZ BÜROSUNDA "KİMLİK" ENGELİ
Ahmet Ş. İse para dolu poşeti İbrahim C.'ye teslim etti. Onur A. ve Sezgin A. ile birlikte döviz bürosuna parayı bozdurmaya giden İbrahim C. yaklaşık 10 bin doları TL çevirmek istedi ancak çalışanın kimlik talep etmesi sebebiyle işlemi gerçekleştiremeden bürodan ayrılmak zorunda kaldı.
ŞÜPHELİLERDEN "KORSAN TAKSİCİLİK" SAVUNMASI
Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 şüpheliden Ahmet Ş., tanımadığı bir kişinin kendisini arayarak Ümraniye'den bir poşet alıp Çekmeköy'e götürmesini istediğini, içerikte ne olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Poşeti döviz bürosuna götüren İbrahim C. ise "korsan taksicilik" yaptığını iddia ederek, Ahmet Ş.'yi müşteri olarak aracına aldığını ve taşıma karşılığında 200 Euro ücret aldığını savundu.
Diğer tutuklu şüpheliler Onur A. ve Sezgin A. da, İbrahim C.'nin 'ailesine ait yatırım altınlarını bozduracağını' söylediğini belirterek suçlamaları reddetti.
13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık, tüm deliller ve kamera kayıtları kapsamında 6 şüphelinin "fikir ve eylem birliği içerisinde" hareket ettiğine kanaat getirdi. İddianamede tutuklu şüpheliler Ahmet Ş., İbrahim C., Onur A. ve Sezgin A. ile haklarında yakalama kararı bulunan firari şüpheliler Abdullah Melih Y. ve Keremcem D.'nin "Mala zarar verme" ve "Tanınmamak için tedbir alarak bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi.