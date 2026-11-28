(Foto: Takvim Foto Arşivi)

Savcılık tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtları, soygunun organizasyon şemasını deşifre etti. Görüntülere göre, olay günü motosiklet ve kaskla sitenin önüne gelen bir şüpheli, giriş şifresini kullanarak kapalı otoparka girerek doğrudan araca yöneldi ve araçtan altın ve döviz dolu poşeti alıp hızla uzaklaştı. Otoparktan çıkan şüpheli, dışarıda bekleyen bir araçla buluşarak poşeti Ahmet Ş.'ye teslim etti. O sırada soygunun baş şüphelisi olarak aranan Abdullah Melih Y. ile Keremcem D.'nin kiralık bir araçtan indikleri ve ardından korsan taksi uygulaması üzerinden çağırdıkları bir araca binerek uzaklaştıkları belirlendi.

DÖVİZ BÜROSUNDA "KİMLİK" ENGELİ

Ahmet Ş. İse para dolu poşeti İbrahim C.'ye teslim etti. Onur A. ve Sezgin A. ile birlikte döviz bürosuna parayı bozdurmaya giden İbrahim C. yaklaşık 10 bin doları TL çevirmek istedi ancak çalışanın kimlik talep etmesi sebebiyle işlemi gerçekleştiremeden bürodan ayrılmak zorunda kaldı.