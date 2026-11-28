Giresun'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Otomobilin kısa sürede alevlere teslim olduğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

GİRESUN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI Olay, Giresun merkez Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.'ya ait Volkswagen Polo marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak otomobilden indi. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.

Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. (Foto: İHA)

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşlar yangını meraklı ve endişeli bakışlarla izlerken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir ölüm ya da yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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