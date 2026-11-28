Maltepe'de trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 183 bin 965 lira idari para cezası uygulanırken, sürücülerden E.Y.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten menedildi.

İki sürücünün tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. (Foto: DHA)

MALTEPE'DE TRAFİKTE KAVGA EDEN İKİ SÜRÜCÜYE 183 BİN 965 LİRA CEZA

Olay, 27 Kasım'da Altayçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (45) ile S.N.E. (74) arasında trafikte tartışma çıktı. Araçlarından inen iki sürücünün tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücülerin kimliklerini tespit ederek iki kişiyi yakaladı.