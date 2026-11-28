Konya'da su doldurmaya çıkan 70 yaşındaki kadına bıçaklı saldırı! Zanlının ifadesi ortaya çıktı: "İçimden bir ses öyle dedi"
Konya’da çeşmeden su doldurmak için evinden çıkan 70 yaşındaki kadını bıçaklayarak ağır yaralayan 26 yaşındaki şüphelinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın, “Bir sesin bıçakla dediğini” söyleyerek kendisini savunduğu, saldırının ardından belediye otobüsüyle evine gidip saç ve sakal tıraşı olduğu öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Evinden tatlı su çeşmesine su doldurmak için çıkan 70 yaşındaki P.G., 26 yaşındaki M.H.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşlı kadının bıçaklandığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
"İÇİMDEN BİR SES BIÇAKLA DEDİ"
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, sokakta yürüdüğü sırada kulağına bir ses geldiğini ve bu sesin kendisine kadını bıçaklamasını söylediğini iddia ettiği öğrenildi. Şüpheli, saldırıyı gerçekleştirmesine gerekçe olarak "İçimden bir ses öyle dedi" savunmasını yaptı.
BIÇAKLADI, OTOBÜSLE EVİNE GİTTİ
Saldırının ardından kaçan şüphelinin yaptıkları da şaşkınlık yarattı. Zanlının, olay yerinden uzaklaştıktan sonra belediye otobüsüne binerek evine gittiği, burada saç ve sakal tıraşı olduğu öğrenildi.
YAŞLI KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ağır yaralanan 70 yaşındaki P.G.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.