"İÇİMDEN BİR SES BIÇAKLA DEDİ"

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, sokakta yürüdüğü sırada kulağına bir ses geldiğini ve bu sesin kendisine kadını bıçaklamasını söylediğini iddia ettiği öğrenildi. Şüpheli, saldırıyı gerçekleştirmesine gerekçe olarak "İçimden bir ses öyle dedi" savunmasını yaptı.