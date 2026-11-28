Bursa'da çevre yolunda seyir halindeki bir otomobilin bagajına sığmayan uzun profil demirin sürücü camından dışarı çıkarılarak taşınması görenleri şaşırttı.

Bursa'da tehlikeli taşıma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (Foto: İHA)

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Olay, merkez Nilifer ilçesi Çevre Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin bagajına yerleştirdiği uzun profil demirini camdan dışarı çıkaran sürücü, bu şekilde otoyolda ilerledi.

İlginç ve tehlikeli taşıma yöntemi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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