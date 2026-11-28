Bursa’da tehlikeli taşıma anları cep telefonu kamerasına yansıdı! Profil demiri camdan çıkararak ilerledi
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Çevre Otoyolu’nda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, bagajına sığmayan uzun profil demirini sürücü camından dışarı çıkararak trafikte ilerledi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu sıra dışı taşıma anları, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Giriş Tarihi:
Bursa'da çevre yolunda seyir halindeki bir otomobilin bagajına sığmayan uzun profil demirin sürücü camından dışarı çıkarılarak taşınması görenleri şaşırttı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDEDİLDİ
Olay, merkez Nilifer ilçesi Çevre Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin bagajına yerleştirdiği uzun profil demirini camdan dışarı çıkaran sürücü, bu şekilde otoyolda ilerledi.
İlginç ve tehlikeli taşıma yöntemi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam