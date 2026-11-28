Aksaray'da 25 gün arayla yaşanan iki kadın cinayeti, aynı aileyi yasa boğdu. Eski eşi tarafından öldürülen 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ın ardından akrabası ve çocukluk arkadaşı olan 31 yaşındaki Rabia da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Necati Doğanay tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından genç kadının cansız bedeninin bulunduğu otomobille polis merkezine giden Doğanay, teslim oldu.

Aksaray'da Necati Doğanay (39), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Rabia Yeşildağ'ı (Fotoğrafta) otomobilinde tabancayla vurup öldürdü. (Foto: DHA) EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILMAK İSTEDİ Olay, Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk annesi Rabia, erkek arkadaşı Necati Doğanay'ın evli ve üç çocuk babası olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.