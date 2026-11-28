Sevgilisini öldürüp cansız bedeniyle polis merkezine gitti! Aksaray'da aynı aileye 25 gün arayla ikinci acı
Aksaray'da evli ve üç çocuk babası olduğunu öğrendiği erkek arkadaşından ayrılmak isteyen iki çocuk annesi Rabia, Necati Doğanay tarafından otomobilde öldürüldü. Genç kadının cansız bedeniyle polis merkezine giden Doğanay teslim oldu. Rabia'nın, 25 gün önce eski eşi tarafından öldürülen Şefika Yeşildağ'ın akrabası olduğu ve iki kadının çocukluklarının birlikte geçtiği öğrenildi.
Aksaray'da 25 gün arayla yaşanan iki kadın cinayeti, aynı aileyi yasa boğdu. Eski eşi tarafından öldürülen 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ın ardından akrabası ve çocukluk arkadaşı olan 31 yaşındaki Rabia da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Necati Doğanay tarafından öldürüldü.
Cinayetin ardından genç kadının cansız bedeninin bulunduğu otomobille polis merkezine giden Doğanay, teslim oldu.
EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILMAK İSTEDİ
Olay, Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre iki çocuk annesi Rabia, erkek arkadaşı Necati Doğanay'ın evli ve üç çocuk babası olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
ANNESİNE GÖTÜRMEK İÇİN OTOMOBİLE BİNDİRDİ
Tartışmanın ardından Doğanay, genç kadını Pınar Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına götürebileceğini söyledi.
Doğanay ile birlikte evden çıkarak otomobile binen Rabia, araçta tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİYLE POLİSE TESLİM OLDU
Cinayetin ardından genç kadının cansız bedeninin bulunduğu otomobille polis merkezine giden Necati Doğanay, gözaltına alındı.
Rabia'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÇOCUKLUKLARI BİRLİKTE GEÇTİ, 25 GÜN ARAYLA ÖLDÜRÜLDÜLER
Cinayetin ardından iki kadın arasındaki akrabalık bağı da ortaya çıktı.
Rabia'nın, 25 gün önce eski eşi Osman Oruç tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ın akrabası olduğu öğrenildi.