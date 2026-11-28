ARACA BİNDİRİP CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Duruşmada uzman eşliğinde beyanı alınan mağdur M.K., olay günü tanıştığı sanığın kendisine alkol verdiğini ve aracına bindirerek cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. M.K., araçta unuttuğu eşyasını almak için aynı gün tekrar buluştuklarında da sanığın benzer eylemlerde bulunmaya çalıştığını öne sürdü.

Eskişehir'de 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası yargıda. (Fotoğraf: Yapay zeka)

Duruşmada dinlenen tanıklardan biri, M.K.'nin olaydan aylar sonra kendisine durumu anlattığını ve bunun üzerine okul polisine bildirimde bulunduklarını söyledi. Diğer tanık Yüksel K. ise olay günü Kent Park'ta sanıkla oturdukları sırada M.K.'nin yanlarına geldiğini, ayrılırken sanıktan kendisini eve bırakmasını rica ettiğini ve birlikte araca bindiklerini, sonrasında yaşananlara dair bilgisinin olmadığını ifade etti.

KEMİK YAŞI TALEBİNE ANNEDEN TEPKİ

Mağdur vekili, müvekkilinin beyanlarının açık olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini, ihbarın 8 ay sonra yapıldığını ve olay saatinde müvekkilinin başka bir kişiyle buluştuğunu öne sürerek, mağdurun yaşının tespiti için kemik yaşı araştırması yapılmasını talep etti. Bu talebe tepki gösteren mağdurun annesi S.K., oğlunun 2010 yılında askeri hastanede doğduğunu ve 16 yaşında olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, mağdur tarafın davaya katılma talebini kabul ederek, sanık avukatının dinlenmesini istediği tanığın adresinin tespit edilmesine ve mağdurun doğum kayıtlarının araştırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.