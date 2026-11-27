Esenler'de karşıya geçmek için yön tabelasına tırmandı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Metris-Esenler bağlantı yolunda sabah saatlerinde karşıya geçmek isteyen bir kişi, yol kenarındaki yön tabelasının demirlerine tırmandı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Esenler'de yolun karşısına geçmek için yön tabelasının demirlerine çıkan kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDEDİLDİ
Olay, sabah saatlerinde Metris-Esenler bağlantı yolunda meydana geldi.
İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yoldaki yön tabelasının demirlerine tırmandı.
Tehlikeli anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam