Küçükçekmece'de 4 katlı binada korku dolu anlar! Patlama sonrası tahliye operasyonu
İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 24 yaşındaki S.B. yaralanırken, üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın söndürülürken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Giriş Tarihi:
İstanbul Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Patlamanın ardından dairede yangın çıkarken, evde bulunan S.B. (24) yaralandı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Binada mahsur kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dairede hasara yol açan patlama ve yangına ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam