İstanbul Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamanın ardından dairede yangın çıkarken, evde bulunan S.B. (24) yaralandı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece'de patlama sonrası yangın çıkan dairede büyük çapta hasar meydana geldi. (Fotoğraflar: DHA)

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Binada mahsur kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dairede hasara yol açan patlama ve yangına ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.