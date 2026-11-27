Batman’da kaza yapan aracı almaya giden çekici uçuruma yuvarlandı: Sürücü araçtan son anda atladı!
Batman’ın Sason-Kozluk kara yolu Kayabaşı mevkisinde, dün kaza yapan aracı almaya giden çekici aynı noktada uçuruma yuvarlandı. Sürücünün son anda atlayarak kurtulduğu kazada yaralanan olmazken, çekici kullanılamaz hale geldi.
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Batman'da, dün meydana gelen kazadaki aracı almaya giden çekici, aynı noktada uçuruma yuvarlandı.
KAZA YAPAN ARACI ALMAYA GİDEN ÇEKİCİ DE AYNI NOKTADA UÇURUMA YUVARLANDI
Edinilen bilgilere göre, dün Sason-Kozluk kara yolu Harami Gediği üst bölgesindeki Kayabaşı mevkisinde kaza meydana geldi. O aracı almaya giden çekici, aynı noktada henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma yuvarlandı.
Sürücünün son anda araçtan atlamasıyla kazada yaralanan olmadı. Çekici kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam