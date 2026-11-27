Batman'da, dün meydana gelen kazadaki aracı almaya giden çekici, aynı noktada uçuruma yuvarlandı.

Çekici uçuruma yuvarlandı

KAZA YAPAN ARACI ALMAYA GİDEN ÇEKİCİ DE AYNI NOKTADA UÇURUMA YUVARLANDI

Edinilen bilgilere göre, dün Sason-Kozluk kara yolu Harami Gediği üst bölgesindeki Kayabaşı mevkisinde kaza meydana geldi. O aracı almaya giden çekici, aynı noktada henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma yuvarlandı.