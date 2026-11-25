Kent merkezinde sağanak nedeniyle Trabzon Valiliği öncülüğünde, aralarında Belediye, DSİ, Karayolları, AFAD, İl Jandarma, Emniyet, İtfaiye, TİSKİ gibi kurumların yer aldığı koordinasyon merkezi oluşturuldu. Burada yapılan değerlendirmeler doğrultusunda sahadaki ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirildi. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları, ilçe belediyeleri ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de yollarda güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan noktalar yeniden trafiğe açıldı.

Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Beşirli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı, park halindeki 5 aracın üzerine yıkıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hurdaya dönen bazı araçların olaydan dakikalar önce park edildiği, sürücülerin duvardan kopan toprak ve kayaların altında kalmaktan dakikalarla kurtuldukları ortaya çıktı. Güvenlik önlemi alan ekipler bina çevresinde hasar tespit çalışması başlattı.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen heyelan, sel, su baskınlarına ekipler tarafından anında müdahale edildiği belirtildi. 801 personel ve 535 araçla ekiplerin sahada olduğu kaydedilen açıklamada, 80 ihbarın tamamına müdahale edildiği ifade edildi.

Trabzon'da sağanak etkili oldu. (Foto: DHA)

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Aracı, yıkılan istinat duvarının altında kalan Alper Bayram, gürültüyü duyunca evden çıktığını belirterek, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Aracını 2 saat önce park ettiğini anlatan Bayram, "Çok şükür bize bir şey olmadı. 2 saat önce aracı park etmiştim. Büyük bir gürültü duyunca dışarı çıktım. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

'KİMSEYE ZARAR GELMEDİ, BUNA DA ŞÜKÜR'

Apartman sakinlerinden Dr. Kibar Çebi, şiddetli bir sesin ardından aracının duvar altında kaldığını anlatarak, "Dün, öğleden sonra şiddetli devam eden bir yağış vardı. İşten çıkınca eve geldim ve aracımı park ettim. Aradan yaklaşık 1,5 saat geçtikten sonra bir ses duydum ve endişelendim. Arkadaşlarımız aradı, istinat duvarının çöktüğünü ve aracımın altında kaldığını söyledi. İnince de böyle bir manzarayla karşılaştık. Bir araç benim, diğer dördü de komşularımızın araçları. Buna da şükür. Allahtan kimseye zarar gelmedi. Bu alanda zaman geçiren iş yerlerinde çalışan arkadaşlarımız, kuryeler var. Çok şükür ki onlara bir şey olmadı. Gerekli incelemeler yapılacak; araçların sigorta ve kaskoları var. Bekleyip, göreceğiz" diye konuştu.

Öte yandan ekiplerin müdahalesiyle, su basan iş yerleri ve bodrum katlardaki evlerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, suların çekilmesiyle temizlik çalışmalarına hız verirken, kentte hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

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