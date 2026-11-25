Manisa'da okulda zehirlenme şüphesi! Öğretmenler Günü pastasından yiyen 16 öğrenci hastaneye başvurdu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşadı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 16 öğrencinin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Olay, öğleden sonra Akhisar ilçesindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı.
16 ÖĞRENCİ HASTANEYE BAŞVURDU
Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam