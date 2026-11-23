Diyarbakır'da Mekiye Kurt, "Haydi Kızlar Okula" kampanyası kapsamında 10 yaşında okula başladı. Eğitimini tamamladı. Sınıf öğretmeni olan Mekiye Kurt, Meşeler İlkokulu'na atandı. "Benim gibi hala okula gönderilmeyen, okulu yarıda bırakmak zorunda kalan birçok kız öğrenci var. Bunları tespit etmeye başladım. Bir kişiyi de kurtarabilirsek ne mutlu bize diyorum" dedi.

Kayseri Şeker Anadolu Lisesinde görev yapan Adnan Yılmaz (ortada) öğrencisi Talat Arı (solda) ve onun öğrencisi Hilal Karasu (sağda) yıllar önce başlayan öğretmen öğrenci ilişkisini meslektaş olarak sürdürüyor. (Foto: AA)



Kayseri Şeker Anadolu Lisesi'nde görev yapan kimya öğretmeni Adnan Yılmaz, yıllar önce mezun ettiği öğrencisi matematik öğretmeni Talat Arı ile aynı okulda meslektaş olarak buluştu. Aradan geçen yılların ardından Talat Arı'nın yetiştirdiği felsefe öğretmeni Hilal Karasu da 2006 yılında aynı okula atanarak bu eğitim zincirine katıldı. Yıllar önce öğretmen ve öğrenci olan bu üç isim, bugün aynı öğretmenler odasını paylaşarak geleceğin nesillerini büyük bir gururla birlikte yetiştiriyor.

Erzurum'da 41 yıllık öğretmen, 18 yıldır hasta çocuklara yatak başında ders anlatıyor. (Foto: AA)



Erzurum'da 41 yıllık öğretmen Halil Elitok, hayatını hasta çocuklara adadı. Elitok, hastanede tedavi gören çocuklara yatak başında ders anlatarak eğitim hayatlarından kopmamaları için emek harcadı. "Devletin ailelere, vatandaşa uzanan bir eli olarak burada hizmet sunmaktayız" dedi.