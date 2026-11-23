Ara tatil sona erdi: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 62'e ulaştı
2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilinin bitmesiyle birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik hareketliliği arttı. Sabah saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.
Giriş Tarihi:
İstanbul'da ara tatilin sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 62'ye ulaştı.
İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.
İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam