İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 2 katlı metruk binanın bir bölümünün çökmesi paniğe neden oldu. Yenimahalle Yanıkses Sokak'ta bulunan ahşap binanın bir kısmı yola devrilirken, çöken parçalar park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Bakırköy'de kısmen çöken metruk binadan kopan parçalar, park halindeki 2 aracın üzerine düşerek hasara yol açtı. (Foto: DHA) 2 KATLI METRUK BİNADA KISMİ ÇÖKME Olay, Bakırköy'ün Yenimahalle semtindeki Yanıkses Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı ahşap metruk binanın bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı. Binanın çöken kısmı yola devrildi.