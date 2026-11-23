İstanbul Bakırköy'de korkutan çökme! 2 katlı metruk bina park halindeki araçların üzerine devrildi
İstanbul Bakırköy'de 2 katlı ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar yol kenarında park halinde bulunan 2 aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 2 katlı metruk binanın bir bölümünün çökmesi paniğe neden oldu. Yenimahalle Yanıkses Sokak'ta bulunan ahşap binanın bir kısmı yola devrilirken, çöken parçalar park halindeki 2 aracın üzerine düştü.
2 KATLI METRUK BİNADA KISMİ ÇÖKME
Olay, Bakırköy'ün Yenimahalle semtindeki Yanıkses Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı ahşap metruk binanın bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı.
Binanın çöken kısmı yola devrildi.
ENKAZ 2 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Çökme sırasında binadan kopan parçalar, yol kenarında park halinde bulunan 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Binanın çöktüğü yönündeki ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, çöken binanın çevresinde çalışma başlattı.
ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.