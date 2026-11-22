Büyükçekmece'de kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün neden olduğu trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'deki kazada 1'i ağır 4 yaralı

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DGP 306 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlalinde bulunarak o sırada caddeye çıkan 34 DYC 069 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç savrularak kaldırıma çıktı. Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya yol açan sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.