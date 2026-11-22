Büyükçekmece'de kırmızı ışık ihlali iddiası! 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı
Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Caddesi'nde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsünün başka bir araca çarpması sonucu savrulan araç kaldırıma çıktı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece'de kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün neden olduğu trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DGP 306 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlalinde bulunarak o sırada caddeye çıkan 34 DYC 069 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç savrularak kaldırıma çıktı. Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya yol açan sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin ağır yaralandığı kazada polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin caddeye çıkan araca çarptığı anlar yer alıyor. Kaza sonrası çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntülere yer alıyor.