Kemis Gölü, 15 yıldır kuraklığın etkisi altındaydı. (Foto: AA)

15 YILDIR KURAKLIĞIN ETKİSİNDEYDİ

Dışkapı köyü sakinlerinden Nuri Anlı, gölün yaklaşık 15 yıldır her sene kışın dahi kuruduğunu söyledi.

Bu yıl yağmurların bol olması sayesinde gölün yeniden eski seviyesine ulaştığını belirten Anlı, "Bu sene kurumadı, seneye de inşallah kurumaz gibi gözüküyor. Son yağışlarla beraber tekrar canlandı ve eski haline geldi. Kuşlarımız, balıklarımız, her şey var. Yağışlar devam ediyor, aynı şekilde bu sene de kurumaz." dedi.

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