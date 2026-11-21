Bursa'da yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil eve çarptı. 4 kişi yaralandığı kaza sonrası kendisine şoför olup olmadığı sorulan genç ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

KAZADA 4 YARALI Yaşanan kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü teyit etmek için Halil İbrahim D.'ye sorular sormaya başladı.

Polis ekipleri Halil İbrahim D. arasında ilginç bir diyalog yaşandı (Foto: İHA)



"SÜRÜCÜ KİM?" SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Polis ekipleri Halil İbrahim D.'ye, "Sürücü kim?" diye sordu. Bunun üzerine Halil İbrahim D., "Komiserim, canımızdan olmadık. Senin başına da gelebilirdi. Fark eder mi sürücü? Ben de yoldan geldim, kimliğimi vereyim." dedi. Kazada yaralanan Halil İbrahim D., Emircan M., Vatan Y. ve Caner A. olay yerindeki tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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