Bursa'da kontrolden çıkan otomobil eve çarptı: 4 yaralı, polisin 'Sürücü kim?' sorusuna ilginç yanıt
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yokuştan inerken kontrolden çıkan otomobilin eve çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücünün kim olduğunu belirlemeye çalışan polis ile Halil İbrahim D. isimli genç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polisin "Sürücü kim?" sorusuna genç, "Komiserim, canımızdan olmadık. Senin başına da gelebilirdi. Fark eder mi sürücü?" yanıtını verdi.
Bursa'da yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil eve çarptı. 4 kişi yaralandığı kaza sonrası kendisine şoför olup olmadığı sorulan genç ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1. Asmalı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak eve çarptı.
KAZADA 4 YARALI
Yaşanan kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü teyit etmek için Halil İbrahim D.'ye sorular sormaya başladı.
"SÜRÜCÜ KİM?" SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ
Polis ekipleri Halil İbrahim D.'ye, "Sürücü kim?" diye sordu. Bunun üzerine Halil İbrahim D., "Komiserim, canımızdan olmadık. Senin başına da gelebilirdi. Fark eder mi sürücü? Ben de yoldan geldim, kimliğimi vereyim." dedi. Kazada yaralanan Halil İbrahim D., Emircan M., Vatan Y. ve Caner A. olay yerindeki tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.