Kazada 14 kişi yaralandı. (Foto: DHA)

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul'dan cenaze getirdiklerini belirten Abdullah Gül, "Araçta şoförlerle birlikte 32 kişi vardı. Havaların yağışlı ve yolların da kaygan olmasından dolayı kaza oldu. Cenaze de aracın içindeydi. Bir kişi sıkışmıştı araçta, onu da kurtardılar. Yaralılar şu anda hastanelerde. Ben de araçta yer olmadığı için başka bir araçla arkadan takip ediyordum" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Amasya Valiliği, içerisinde 31 kişinin bulunduğu midibüsün Göynücek ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "21 Kasım 2026 günü (bugün) saat 07.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize, içerisinde 31 vatandaşımızın olduğu Sultangazi Belediyesi'ne ait midibüsün İstanbul'dan Göynücek ilçemize bağlı Hasanbeyli köyündeki cenaze törenine gittiği sırada Gözlek köyü sınırları içerisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatarak devrilip yoldan çıktığına dair ihbar ulaşmıştır. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle AFAD, sağlık, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Kazada 27 vatandaşımız hafif, 4 vatandaşımız ise orta şekilde yaralanmış olup, yaralıların tedavisi çevre hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.