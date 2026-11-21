Polis ekipleri, Beytullah K. tarafından altınların teslim edildiği kişinin peşine düştü. Azerbaycanlı Yashar M. olduğu belirlenen şüpheli, güvenlik kameraları üzerinden adım adım takip edildi.

SAHTE KİMLİKLER YENİ MAĞDURU ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Yashar M.'nin yakalanmadan önce Serkan S. ile görüştüğünü ve altınları ondan teslim aldığını belirledi. Gözaltına alınan Serkan S.'nin üzerinden iki ayrı sahte kimlik çıktı. Kimliklerde kendi fotoğrafı bulunurken isimlerin farklı olduğu tespit edildi.

Sahte kimliklerdeki isimleri inceleyen polis, Osmaniye'den 1 milyon 200 bin liralık para transferi yapıldığını belirledi. Bu tespit, şebekenin ikinci bir mağduru daha dolandırdığını ortaya çıkardı.