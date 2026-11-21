Yaşlı kadınları hedef alan sahte polis şebekesi çökertildi! "Adınız terör soruşturmasına karıştı" yalanıyla kandırdılar
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak iki kadını dolandıran şebeke, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla çökertildi. 64 yaşındaki Gülşen Ş.'nin 1 milyon 700 bin liralık ziynet eşyasını alan şebekenin, 50 yaşındaki Nuran Ş.'yi de evini ve arabasını satmaya zorladığı ortaya çıktı. Altınları kuyumcuda bozdurup kripto para üzerinden aklamaya çalışan 5 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Ataşehir'de yaşayan 64 yaşındaki ev hanımı Gülşen Ş., geçtiğimiz cuma günü telefonla arandı. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, yaşlı kadına "adınız terör örgütü soruşturmasına karışmış" diyerek evindeki değerli eşyaların güvence altına alınması gerektiğini söyledi.
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, bu sözlere inanan Gülşen Ş., kısa süre sonra evine gelen şebeke üyesi Beytullah K.'ya 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını teslim etti. Şüphelilerin bir daha telefonlara çıkmaması üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu.
ELDEN ALDIĞI PARADAN 30 BİN LİRA PAY ALDI
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ziynet eşyalarını teslim alan Beytullah K.'yı kısa sürede yakaladı.
Şüpheli ifadesinde, 30 bin lira komisyon aldığını ve altınları kendisine söylenen kişiye teslim ettiğini belirtti. Adliyeye sevk edilen Beytullah K. tutuklandı.
ALTINLARI KUYUMCUDA BOZDURUP KRİPTOYA AKTARDILAR
Polis ekipleri, Beytullah K. tarafından altınların teslim edildiği kişinin peşine düştü. Azerbaycanlı Yashar M. olduğu belirlenen şüpheli, güvenlik kameraları üzerinden adım adım takip edildi.
Yapılan incelemede Yashar M.'nin altınları kuyumcuya götürerek dolara çevirdiği, ardından parayı kripto para üzerinden soğuk cüzdana aktardığı tespit edildi.
Ekipler önce kurye Yashar M.'yi, ardından kuyumcu T.Y.'yi ve R.U.'yu gözaltına aldı.
SAHTE KİMLİKLER YENİ MAĞDURU ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Yashar M.'nin yakalanmadan önce Serkan S. ile görüştüğünü ve altınları ondan teslim aldığını belirledi. Gözaltına alınan Serkan S.'nin üzerinden iki ayrı sahte kimlik çıktı. Kimliklerde kendi fotoğrafı bulunurken isimlerin farklı olduğu tespit edildi.
Sahte kimliklerdeki isimleri inceleyen polis, Osmaniye'den 1 milyon 200 bin liralık para transferi yapıldığını belirledi. Bu tespit, şebekenin ikinci bir mağduru daha dolandırdığını ortaya çıkardı.
"EVİNİZİ, ARABANIZI SATIN" DİYEREK KANDIRMIŞLAR
Polis ekipleri, 50 yaşındaki Nuran Ş.'nin de aynı gün dolandırıldığını belirledi. Şüphelilerin, kadını evini ve arabasını satmaya ikna etmeye çalıştığı, evini satamayan Nuran Ş.'nin ise otomobilini satarak parasını şebekeye gönderdiği öğrenildi.
Nuran Ş. ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Beni telefonla arayıp eviniz ve arabanız dolandırıcıların eline geçmiş olabilir. Sizin ve çocuklarınızın geleceği için onları hemen satıp parasını güvence altına almalısınız dediler. Bende evi satamadım ama arabayı sattım. Parasını da dedikleri yere gönderdim dedi."
POLİS GERÇEĞİ AÇIKLADI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin aramasıyla dolandırıldığını öğrenen Nuran Ş., birikiminin kurtarılmasından dolayı polislere teşekkür etti.
"Eşim vefat etti, çocuklarımın geleceğini birikimimi kurtardınız Allah sizden razı olsun" diyen kadın, gözyaşları içinde polislere teşekkür etti. Nuran Ş. vatandaşlara da polis olduğunu söyleyerek para isteyen kişilere inanmamaları yönünde uyarıda bulundu.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan şebeke üyelerinin buluşma ve para bozdurma anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.