Hatay 'ın Samandağ ilçesinde Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren işçinin Beytullah Kertlez olduğu öğrenildi.

5 işçi yaralandı (Foto: DHA)

ARAZÖZ UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Çamlıyayla Mahallesi'nin Tazıyayla mevkisinde meydana geldi. Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.