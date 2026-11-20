Hatay'da orman işçilerini taşıyan arazöz uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, 5 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman işçilerini taşıyan arazöz uçuruma yuvarlandı. Kazada işçi Beytullah Kertlez hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralıları bulundukları yerden kurtararak hastaneye sevk etti. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren işçinin Beytullah Kertlez olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman işçilerini taşıyan arazöz uçuruma yuvarlandı. Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirirken, 5 işçi yaralandı.
ARAZÖZ UÇURUMA YUVARLANDI
Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Çamlıyayla Mahallesi'nin Tazıyayla mevkisinde meydana geldi. Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılan 5 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Kazada yaşamını yitiren işçinin Beytullah Kertlez olduğu belirlendi. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.