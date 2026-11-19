Tokat'ta nişanlısını darbedip takip ettiği araca çarptı! Kavgayı ayıran Hami Benli kalp krizinden öldü
Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma, araçla takip, çarpma ve darp olaylarının ardından kavgaya dönüştü. Taha Furkan B.’nin nişanlısı Elif A. ile Y.A.’yı darbettiği olayda, kavgayı ayırmak için araya giren 64 yaşındaki Hami Benli kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan Hami Benli (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 02.00 sıralarında Erbaa ilçesi Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. Taha Furkan B. ile nişanlısı Elif A., ilçe merkezinde Y.A. ile tartıştı.
ARACI TAKİP ETTİ NİŞANLISI İLE TARTIŞTI
Tartışmanın ardından Taha Furkan B., kullandığı otomobille Y.A.'nın aracını takip etmeye başladı. Bu sırada araçta nişanlısı Elif A. ile de tartışan Taha Furkan B., genç kadını darbetti.
Koçak Mahallesi'ne geldikleri sırada Taha Furkan B., Y.A.'nın kullandığı araca arkadan çarptı. Araçtan inen Elif A., çevredekilerden yardım istedi. Y.A.'yı da darbeden Taha Furkan B.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN BENLİ HAYATINI KAYBETTİ
Kavgayı ayırmaya çalışan Hami Benli, bu sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Y.A.'nın şikâyeti üzerine Taha Furkan B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.