Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahısla tartışan kadın, arabasından aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkarak havaya ateş açtı. ALACAK VERECEK MESELESİ

Olay, Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.T. isimli bir kadın, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahısla tartıştı.

ompalı tüfekle sokağa çıkan kadın havaya rastgele ateş açtı (Foto: İHA - Yapay zeka ile birleştirilmiştir) POMPALIYLA SOKAĞA ÇIKTI

Ş.T., tartışma sonrası arabasında bulunan pompalı tüfeği alarak sokağa çıktı. Sokakta etrafındakilere bağıran kadın, bir süre sonra havaya rastgele ateş açtı, daha sonra ise karşısındaki şahısla tartışmaya devam etti.