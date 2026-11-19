Gaziantep'te pompalı tüfekle sokağa çıkan kadın ortalığı karıştırdı: Gözaltına alındı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahısla tartışan Ş.T. isimli kadın, aracından aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkarak havaya rastgele ateş açtı. Çevredekilere bağıran kadının silahla ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle bekleyen kadını gözaltına aldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahısla tartışan kadın, arabasından aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkarak havaya ateş açtı.
ALACAK VERECEK MESELESİ
Olay, Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.T. isimli bir kadın, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahısla tartıştı.
POMPALIYLA SOKAĞA ÇIKTI
Ş.T., tartışma sonrası arabasında bulunan pompalı tüfeği alarak sokağa çıktı. Sokakta etrafındakilere bağıran kadın, bir süre sonra havaya rastgele ateş açtı, daha sonra ise karşısındaki şahısla tartışmaya devam etti.
GÖZALTINA ALINDI
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle bekleyen kadını kısa süre sonra ikna ederek gözaltına aldı. Kadının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.