Konya'dan acı haber! Rektör Kemalettin Aydın'ın eşi Sevim Aydın hayatını kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde Kırıkkale-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Hastaneye kaldırılan Sevim Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada Rektör Aydın ve sürücü Mehmet Uzunoğlu yaralandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Konya'nın Kulu ilçesinde Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolu Kulu Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada yaralanan sürücü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevim Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza haberini alan Aydın ailesinin yakınları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Konya Valisi İbrahim Akın da hastaneye geldi.Rektörün aracı takla attı, eşi öldü
ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de elim olayla ilgili sosyal medya hesbından paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımına şu notu düştü:
"Çok üzgünüz… Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Prof Dr Sevim Aydın'a Allah'tan rahmet; Kemalettin Hocamıza, ailesine, yakınlarına ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."