Konya'nın Kulu ilçesinde Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolu Kulu Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan sürücü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevim Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza haberini alan Aydın ailesinin yakınları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Konya Valisi İbrahim Akın da hastaneye geldi.

Rektörün aracı takla attı, eşi öldü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın'ın eşi kazada öldü, kendisi ve şoförü yaralandı. (Fotoğraflar: AA)