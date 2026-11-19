Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza! Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu üzerinde midibüsün de aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi
MİDİBÜSÜN DE ARALARINDA OLDUĞU 4 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Aralarında bir midibüsün de bulunduğu 4 araç, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı olumsuz etkilenirken bölgede araç yoğunluğu oluştu.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam