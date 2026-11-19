İstanbul'un Bağcılar ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

TEM Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi

MİDİBÜSÜN DE ARALARINDA OLDUĞU 4 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Aralarında bir midibüsün de bulunduğu 4 araç, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı olumsuz etkilenirken bölgede araç yoğunluğu oluştu.