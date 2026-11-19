Midas 13 Ekim 2. Dönem kampanyasının 13 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. iPhone Duo 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlinin en geç 4 Aralık 2026, yedek talihlinin ise en geç 19 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlaması gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Apple iPhone Duo 256 GB Talihli Durumu Ad Soyad / İl Asil Talihlisi Gupse Öz İstanbul Yedek Talihlisi Ece Baykal İstanbul

Bu kampanya MPİ'nin 07.10.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-98332 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 13.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 3.271 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlinin ikramiyesini almak için 4.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlinin ise 19.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Sütlüce Mah.Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır.Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 26.03.2027'dir. KDV ve ÖTV hariç diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Midas Menkul Değerler A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.