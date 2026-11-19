Havalandırmaya attığı belgeler ele verdi! Sahte kimlik operasyonunda MİT kartları bulundu
İstanbul'da sahte kimlik ve sürücü belgesi üreten şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Bijuteri dükkanı görünümü verilen iş yeri ile 2 eve yapılan baskınlarda sahte MİT kimliklerinden yabancı ülkelere ait sürücü belgelerine kadar çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Operasyon sırasında şüphelilerden birinin belgeleri havalandırma boşluğuna atarak delilleri yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ülkelere ait sahte kimlik ve sürücü belgesi üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih'te 2 ev ile Bayrampaşa'da bijuteri dükkanı görünümü altında faaliyet gösteren bir iş yeri tespit edildi.
BİJUTERİ DÜKKANINDAN SAHTE BELGE ATÖLYESİ ÇIKTI
Belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bayrampaşa'daki iş yerinde bulunan şüphelilerden biri, baskın sırasında sahte belgelerin bir kısmını havalandırma boşluğuna atarak delilleri ortadan kaldırmaya çalıştı.
Ardından kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Havalandırma boşluğuna gizlenen sahte belgeler de ekiplerin çalışmasıyla ele geçirildi.
SAHTE MİT KİMLİKLERİ VE SİLAH RUHSATI ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte resmi belge bulundu. Ele geçirilenler arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı adına düzenlenmiş sahte kimlik kartlarının da yer alması dikkat çekti.
Aramalarda 28 sahte sürücü belgesi, yabancı ülkelere ait 22 sahte sürücü belgesi, 15 sahte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve 3 sahte MİT kimlik kartı ele geçirildi.
Ayrıca 1 sahte Türkiye Cumhuriyeti oturum izin belgesi, 1 sahte çalışma izin belgesi, 1 sahte İçişleri Bakanlığı silah ruhsatı ve Almanya'ya ait 2 sahte vize kartı bulundu.
876 ÇİPLİ KART VE 4 BASKI MAKİNESİ BULUNDU
Operasyonda sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda teknik ekipman da ele geçirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli bankalara ait 5 sahte bankamatik ve kredi kartı, 876 çipli plastik kart, 4 kart basım makinesi, 3 hologram, 10 ribon, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 tarayıcıya el konuldu.
Bunların yanı sıra 40 tabaka sahte alkollü içki bandrolü ile belge üretiminde kullanılan çeşitli materyaller de bulundu.
1'İ SURİYE UYRUKLU 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Fatih ve Bayrampaşa'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, biri Suriye uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik kapsamında adli işlem başlatıldı.