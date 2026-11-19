Sahte belge üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu. (Foto: DHA)

876 ÇİPLİ KART VE 4 BASKI MAKİNESİ BULUNDU

Operasyonda sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda teknik ekipman da ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli bankalara ait 5 sahte bankamatik ve kredi kartı, 876 çipli plastik kart, 4 kart basım makinesi, 3 hologram, 10 ribon, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 tarayıcıya el konuldu.

Bunların yanı sıra 40 tabaka sahte alkollü içki bandrolü ile belge üretiminde kullanılan çeşitli materyaller de bulundu.