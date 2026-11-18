İzmir'in Konak ilçesinde 2024 yılında bir apartmanda gerçekleştirilen böcek ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirmesi ve 5 kişinin zehirlenmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ilaçlamayı gerçekleştiren firmanın sahibi tutuklu sanık B.Ö., taraf avukatları ve hayatını kaybeden bebeğin babası Recep Kınalı katıldı. İlaçlama sırasında B.Ö.'ye yardım eden tutuksuz sanık E.G. ise duruşmada hazır bulunmadı.

MAHKEMEDEN 2 SANIK HAKKINDA HAPİS KARARI

Cumhuriyet savcısının önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlamasının ardından taraflara söz verildi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işlediğine hükmetti.

Mahkeme, B.Ö.'yü 7 yıl 6 ay, E.G.'yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanık hakkında ayrıca 2 yıl süreyle meslekten men cezası verildi.

ACILI AİLEDEN KARARA İTİRAZ

Duruşmada söz alan Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, sanıkların kullandıkları ilaçların ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bildiklerini savundu.

Sanıkların tehlikenin farkında olmalarına rağmen yeterli güvenlik önlemlerini almadıklarını belirten Turan, her iki sanığın da "olası kastla ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında ilaçlama sırasında gerekli güvenlik önlemlerini aldığını öne süren B.Ö. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkemenin kararının ardından gazetecilere konuşan Altay bebeğin babası Recep Kınalı, verilen cezaya itiraz edeceklerini ve kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

BÖCEK İLAÇLAMASINDAN 3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 11 Kasım 2024'te İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Binada yapılan böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Aynı apartmanda bulunan 5 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 5 kişinin sağlık durumlarının düzelmesi üzerine bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Olayın ardından ilaçlama firmasının sahibi B.Ö. ile kendisine yardım eden E.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

ADLİ TIP RAPORU ÖLÜM NEDENİNİ ORTAYA KOYDU

Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporları, Altay bebeğin ölümüne yol açan kimyasal maddeyi ortaya çıkardı.

Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde görüş bildirdi.

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da ölümün apartmanda böceklere karşı kullanılan ilaçtan kaynaklanan zehirlenme nedeniyle meydana geldiğini belirledi.

İhtisas kurullarından gelen raporların ardından iki şüpheli yeniden tutuklandı.

SANIKLAR İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede B.Ö. ve E.G. hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca apartmanda bulunan 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin "silahla kasten yaralama" suçundan sanıkların ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından başlayan yargılamanın ilk duruşmasında E.G., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında suçun "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" kapsamında değerlendirilmesini isteyerek sanıkların ayrı ayrı 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda iki sanık hakkında toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Kararın ardından Altay bebeğin ailesi, hukuki mücadeleyi istinaf aşamasında sürdüreceğini duyurdu.

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