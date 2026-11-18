Eskişehir'de alkollü sürücü dehşet saçtı: Drift atıp polisten kaçarken kaza yapan sürücüye 771 bin TL ceza
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polis aracı, TIR ve otomobile çarparak bir polisin yaralanmasına neden oldu. 2,06 promil alkollü olan sürücü V.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücüye 771 bin TL para cezası uygulanırken ehliyetine de uzun süreli el konuldu.
Eskişehir'de drift atan, "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polis aracı dahil bazı araçlara çarpan otomobilin sürücüsü V.T. yakalandı. 771 bin lira idari para cezası kesilip, ehliyetine 5 yıl el konulan V.T., iki ayrı suçtan tutuklandı.
2,06 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, gece saatlerinde Batıkent Mahallesi Hayrettin Karaca Sokak'ta bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sürücü V.T., polisin dur ihtarına uymayarak 11 DC 505 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan takip sırasında V.T. başka bir otomobile, girdiği ters yönde TIR'a ve polis aracına çarptı. Ekip aracında görevli bir polis memuru yaralandı.
771 BİN LİRA CEZA
Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü V.T.'nin 2.06 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmak suçundan daha önce ehliyetine 2 yıl el konulduğu tespit edilen V.T.'ye toplam 771 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 5 yıl 4 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 120 gün trafikten menedildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan V.T., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan V.T., "Görev yaptırmamak için direnme ve bilinçli taksirle yaralanmaya sebep olma" suçlarından tutuklandı.