Eskişehir'de drift atan, "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polis aracı dahil bazı araçlara çarpan otomobilin sürücüsü V.T. yakalandı. 771 bin lira idari para cezası kesilip, ehliyetine 5 yıl el konulan V.T., iki ayrı suçtan tutuklandı.

Eskişehir’de drift atıp, ʺdurʺ ihtarına uymayıp kaçarken polis aracı dahil pek çok araca çarpan V.T. yakalandı. (Foto: DHA)

2,06 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, gece saatlerinde Batıkent Mahallesi Hayrettin Karaca Sokak'ta bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sürücü V.T., polisin dur ihtarına uymayarak 11 DC 505 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan takip sırasında V.T. başka bir otomobile, girdiği ters yönde TIR'a ve polis aracına çarptı. Ekip aracında görevli bir polis memuru yaralandı.