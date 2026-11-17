Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk'ün evde silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturmada annesi ve ağabeyi gözaltına alındı.

İbrahim Halil Öztürk. (Fotoğraf: DHA)

Göğsünden yaralanan Öztürk'e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.