Şanlıurfa'da 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk evde silahla vuruldu! Annesi ve ağabeyi gözaltına alındı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde evinde göğsünden silahla vurulan 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili annesi ve ağabeyi gözaltına alındı. 19 yaşındaki gencin ölümünde iki gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk'ün evde silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturmada annesi ve ağabeyi gözaltına alındı.
EVDE SİLAHLA YARALANDI
Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yaşanan olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Göğsünden yaralanan Öztürk'e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ANNESİ VE AĞABEYİ GÖZALTINDA
Olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yürüttü. Soruşturma çerçevesinde İbrahim Halil Öztürk'ün annesi E.Ö. ve ağabeyi M.Ö. gözaltına alındı.
Olayın meydana gelişine ilişkin soruşturma devam ediyor.