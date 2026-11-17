Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 20 Ocak 2021'de evinin banyosunda dünyaya getirdiği erkek bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren Merve T.'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. 2022 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki karar, Yargıtay tarafından olay anındaki cezai sorumluluğunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozuldu. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkan Merve T., eylemi bilinçli olarak gerçekleştirmediğini savunarak tahliyesini, bunun mümkün olmaması halinde ise ev hapsine alınmasını istedi.

Kocaeli'de yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Merve T.'nin müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. (Foto: İHA) BANYODA DOĞUM YAPTI, BEBEĞİNİ 9 KEZ BIÇAKLADI Olay, 20 Ocak 2021 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Merve T., evinde sancılanmasının ardından banyoya girdi. Burada bir erkek bebek dünyaya getiren kadın, yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisinin tamamlanması üzerine gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. OTOPSİ RAPORUNDA 9 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, bebeğin ölümüne ilişkin otopsi raporuna da yer verildi. Raporda, yeni doğan bebeğin kesici ve delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi. Sanık Merve T. ise ifadesinde, hamile olduğunu bilmediğini ve olay günü yaşananların bir bölümünü hatırlamadığını savundu. "HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM" Merve T., soruşturma aşamasındaki ifadesinde olay günü bel ağrısı nedeniyle hastaneye gittiğini ve kendisine kas gevşetici iğne yapıldığını anlattı. Hastaneden eve döndükten sonra kanaması başladığını belirten sanık, duş almak için banyoya girdiğinde doğum yaptığını söyledi. Bebeğin göbek kordonunu kesmek amacıyla meyve bıçağı aldığını ifade eden Merve T., sonrasında yaşananları hatırlamadığını ileri sürdü. Hamileliğinden haberdar olmadığını savunan kadın, eylemi bilinç dışında gerçekleştirdiğini iddia etti.