Kocaeli'de bebeğini 9 kez bıçaklayan annenin müebbet cezası bozuldu: Yeniden yargılanacak
Kocaeli'de 2021 yılında yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Merve T.'ye (34) verilen müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Sanığın olay sırasında geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedip kaybetmediğinin araştırılmasına karar verildi. Yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu anne, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek çocuklarına kavuşmak için ev hapsi talebinde bulundu. Mahkeme ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 20 Ocak 2021'de evinin banyosunda dünyaya getirdiği erkek bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren Merve T.'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. 2022 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki karar, Yargıtay tarafından olay anındaki cezai sorumluluğunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozuldu.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkan Merve T., eylemi bilinçli olarak gerçekleştirmediğini savunarak tahliyesini, bunun mümkün olmaması halinde ise ev hapsine alınmasını istedi.
BANYODA DOĞUM YAPTI, BEBEĞİNİ 9 KEZ BIÇAKLADI
Olay, 20 Ocak 2021 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi.
Evli ve 3 çocuk annesi Merve T., evinde sancılanmasının ardından banyoya girdi. Burada bir erkek bebek dünyaya getiren kadın, yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisinin tamamlanması üzerine gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OTOPSİ RAPORUNDA 9 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, bebeğin ölümüne ilişkin otopsi raporuna da yer verildi. Raporda, yeni doğan bebeğin kesici ve delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi.
Sanık Merve T. ise ifadesinde, hamile olduğunu bilmediğini ve olay günü yaşananların bir bölümünü hatırlamadığını savundu.
"HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"
Merve T., soruşturma aşamasındaki ifadesinde olay günü bel ağrısı nedeniyle hastaneye gittiğini ve kendisine kas gevşetici iğne yapıldığını anlattı.
Hastaneden eve döndükten sonra kanaması başladığını belirten sanık, duş almak için banyoya girdiğinde doğum yaptığını söyledi. Bebeğin göbek kordonunu kesmek amacıyla meyve bıçağı aldığını ifade eden Merve T., sonrasında yaşananları hatırlamadığını ileri sürdü.
Hamileliğinden haberdar olmadığını savunan kadın, eylemi bilinç dışında gerçekleştirdiğini iddia etti.
2022 YILINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Merve T. hakkında "Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Yargılama sonucunda sanık, 14 Haziran 2022 tarihinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ancak sanığın avukatları, olay sırasında müvekkillerinin cezai sorumluluğunu etkileyebilecek bir durum yaşadığını savunarak karara itiraz etti.
YARGITAY MÜEBBET HAPİS CEZASINI BOZDU
Sanığın avukatları, Merve T.'nin epilepsi hastası olduğunu, olay sırasında geçici olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini ve eylemi bilinç dışı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
İtirazı inceleyen Yargıtay, sanığın olay anındaki durumunun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 34. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.
Yüksek Mahkeme, sanığın geçici bir nedenle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.
Bu gerekçeyle müebbet hapis cezasını bozan Yargıtay, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
"ÇOCUKLARIM BEN OLMADAN BÜYÜYOR"
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davanın ikinci celsesi, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi.
Duruşmaya tutuklu sanık Merve T., avukatları ve eşi Hakan T. katıldı.
Savunmasında bebeğini isteyerek öldürmediğini öne süren Merve T., yaklaşık 6 yıldır cezaevinde bulunduğunu belirterek çocuklarına kavuşmak istediğini söyledi.
Sanık, mahkemede şu ifadeleri kullandı:
"6 yıla yakındır cezaevindeyim. Psikolojik olarak zorluk çekiyorum. Çocuklarım ben olmadan büyüyor. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ev hapsine dahi razıyım."
ADLİ TIP RAPORUNDAKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANACAK
Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun dosyaya ulaştığını bildirdi. Ancak rapora ilişkin eksikliklerin tamamlanması gerektiği belirtildi.
Heyet, sanık Merve T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
GÖZLER ADLİ TIP İNCELEMESİNDE
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, Merve T.'nin olay anında geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedip kaybetmediği araştırılıyor.
Adli Tıp Kurumundan alınan rapordaki eksikliklerin tamamlanmasının ardından mahkemenin sanığın cezai sorumluluğuna ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili davada tutukluluk halinin devamına karar verilen Merve T.'nin yargılanması sürecek.