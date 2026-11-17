SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİLERİ

Trafik sıkışıklığından kaçınmak ve alternatif rotalar kullanarak zaman kazanmak isteyen sürücüler için önerilen güzergahlar:

Avrupa Yakası için:

D-100 ve TEM'deki kitlenmelerden kaçınmak adına sahil kesimindeki alternatif ara bağlantılar tercih edilebilir.

Basın Ekspres ve E-5 arasında seyahat edenlerin ara mahalle arterlerine yönelmesi trafik yükünü bir nebze hafifletebilir.

Anadolu Yakası için:

D-100 ve TEM'in kilitli hatlarına karşılık olarak minibüs yolu veya sahil hattı (örneğin Maltepe-Kadıköy arası sahil şeridi) kısa mesafeli geçişlerde bir seçenek olabilir.

Yoğunluğun en üst düzeyde olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine, güzergaha göre Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü hatlarının kontrol edilerek tercih edilmesi önerilir.