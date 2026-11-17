Avrupa ve Anadolu yakasında yollar kilit! Sürücüler için alternatif güzergahlar
İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu doruk noktaya ulaştı. İBB verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk %80 oranına çıkarken, iki yakada da ana arterler adeta kilitlendi.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran trafik yoğunluğu, ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımı felç etti. Toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar duraklarda ve aktarma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştururken, araç sahipleri yollarda mahsur kaldı.
Trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla %80'e ulaştı
AVRUPA YAKASI'NDA EN KRİTİK NOKTALAR
D-100 Karayolu: Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Zeytinburnu kesimlerinde trafik adeta durma noktasına geldi.
TEM Otoyolu: Esenler ve Bağcılar mevkileri ile bu hatlardaki bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Öte yandan, Beyoğlu ve Beşiktaş'taki ana caddelerde akış oldukça yavaş ilerliyor.
ANADOLU YAKASI'NDA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR
D-100 Hattı: Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Pendik güzergahında sürücüler büyük zorluk yaşıyor.
TEM Otoyolu: Sancaktepe'den başlayıp Ataşehir'e kadar uzanan hat boyunca trafik yoğunluğu kesintisiz devam ediyor.
Ayrıca, Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan hatlarda, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİLERİ
Trafik sıkışıklığından kaçınmak ve alternatif rotalar kullanarak zaman kazanmak isteyen sürücüler için önerilen güzergahlar:
Avrupa Yakası için:
D-100 ve TEM'deki kitlenmelerden kaçınmak adına sahil kesimindeki alternatif ara bağlantılar tercih edilebilir.
Basın Ekspres ve E-5 arasında seyahat edenlerin ara mahalle arterlerine yönelmesi trafik yükünü bir nebze hafifletebilir.
Anadolu Yakası için:
D-100 ve TEM'in kilitli hatlarına karşılık olarak minibüs yolu veya sahil hattı (örneğin Maltepe-Kadıköy arası sahil şeridi) kısa mesafeli geçişlerde bir seçenek olabilir.
Yoğunluğun en üst düzeyde olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine, güzergaha göre Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü hatlarının kontrol edilerek tercih edilmesi önerilir.