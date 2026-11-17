Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege'deki elverişsiz hava şartları sebebiyle feribot seferlerinde düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım'daki bazı tarifeli seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ'tan yapılan bilgilendirmeye göre, 18 Kasım'da ulaşımın tamamen kesilmemesi adına sınırlı saatlerde seferler gerçekleştirilecek.

Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi. (Foto: İHA)

Geyikli-Bozcaada Hattı:

Geyikli'den: 08.00 ve 11.00

Bozcaada'dan: 07.00 ve 10.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek.

Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği özellikle kaydedildi.

Bozcaada

Gökçeada

GESTAŞ