Feribotlar çalışacak mı? Gökçeada ve Bozcaada hatlarında iptal edilen seferler
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında 18 Kasım tarihinde yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ, yolcuları güncel saatler konusunda uyardı.
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege'deki elverişsiz hava şartları sebebiyle feribot seferlerinde düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım'daki bazı tarifeli seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
YARIN YAPILACAK KARŞILIKLI SEFER SAATLERİ
GESTAŞ'tan yapılan bilgilendirmeye göre, 18 Kasım'da ulaşımın tamamen kesilmemesi adına sınırlı saatlerde seferler gerçekleştirilecek.
Kabatepe-Gökçeada Hattı:
- Kabatepe'den: 09.00 ve 21.00
- Gökçeada'dan: 07.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler yapılacak.
Geyikli-Bozcaada Hattı:
- Geyikli'den: 08.00 ve 11.00
- Bozcaada'dan: 07.00 ve 10.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek.
Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği özellikle kaydedildi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam