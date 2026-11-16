Muğla'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Yıldız hayatını kaybetti. (Foto: DHA)

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Traktör sürücüsü Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yıldız, burada hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.