Muğla'da kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Denizova Mahallesi'nde, traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Mustafa Yıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arka sepette bulunan 3 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Yıldız hayatını kaybetti, arka sepetteki 3 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaza, saat 10.30 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Denizova Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yıldız, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, şarampole devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Traktör sürücüsü Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yıldız, burada hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam