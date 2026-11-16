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Ayvalık'ta faciaya ramak kala! Şoförü kriz geçiren yolcu minibüsü denize uçtu: Sudan çıkarıp kalp masajı yaptılar

Balıkesir Ayvalık'ta facianın eşiğinden dönüldü. Ayvalık-Sarımsaklı seferini yapan yolcu minibüsünün genç şoförü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs içindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Deniz polisi ve çevredekilerin yardımıyla yolcular sudan çıkarılırken, talihsiz şoföre ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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Ayvalık'ta faciaya ramak kala! Şoförü kriz geçiren yolcu minibüsü denize uçtu: Sudan çıkarıp kalp masajı yaptılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu. Yaralanan şoför ve yolcular minibüsten çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı, 06 Mevkii'nde meydana geldi.

Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu (Foto: DHA)Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu (Foto: DHA)

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ

Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu.

Sudan çıkarılan şoföre ilk müdahale olay yerinde yapıldı (Foto: DHA)Sudan çıkarılan şoföre ilk müdahale olay yerinde yapıldı (Foto: DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı.

DENİZDEN ÇIKARIP KALP MASAJI YAPTILAR

Kalp krizi geçiren minibüs şoförüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ayvalık'ta faciaya ramak kala! Şoförü kriz geçiren yolcu minibüsü denize uçtu: Sudan çıkarıp kalp masajı yaptılar-4



Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Ayvalık'ta faciaya ramak kala! Şoförü kriz geçiren yolcu minibüsü denize uçtu: Sudan çıkarıp kalp masajı yaptılar-6 Ayvalık'ta faciaya ramak kala! Şoförü kriz geçiren yolcu minibüsü denize uçtu: Sudan çıkarıp kalp masajı yaptılar-7 Ayvalık'ta faciaya ramak kala! Şoförü kriz geçiren yolcu minibüsü denize uçtu: Sudan çıkarıp kalp masajı yaptılar-8
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