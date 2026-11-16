Ayvalık'ta faciaya ramak kala! Şoförü kriz geçiren yolcu minibüsü denize uçtu: Sudan çıkarıp kalp masajı yaptılar
Balıkesir Ayvalık'ta facianın eşiğinden dönüldü. Ayvalık-Sarımsaklı seferini yapan yolcu minibüsünün genç şoförü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs içindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Deniz polisi ve çevredekilerin yardımıyla yolcular sudan çıkarılırken, talihsiz şoföre ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu. Yaralanan şoför ve yolcular minibüsten çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı, 06 Mevkii'nde meydana geldi.
DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ
Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı.
DENİZDEN ÇIKARIP KALP MASAJI YAPTILAR
Kalp krizi geçiren minibüs şoförüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.