Bursa'da ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsüne 300 bin lira cezai işlem uygulandı.

Alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü yoldan karşıya geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. (Foto: DHA) 5 KİŞİYE ÇARPTI Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. (21) yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisin yaptığı kontrolde Y.K.'nin ehliyetsiz ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Motosikletin üzerinde bulunan plakanın ise başka bir araca ait olduğu ve kopyalanarak kullanıldığı tespit edildi.