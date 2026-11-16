Bursa'da alkollü sürücü dehşeti! Yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı: 5 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz, 1 promilden fazla alkollü ve sahte plakalı motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden geçen 5 kişiye çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsüne 300 bin lira cezai işlem uygulandı.
5 KİŞİYE ÇARPTI
Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. (21) yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Polisin yaptığı kontrolde Y.K.'nin ehliyetsiz ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Motosikletin üzerinde bulunan plakanın ise başka bir araca ait olduğu ve kopyalanarak kullanıldığı tespit edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gözaltına alınan ve ifadesinde korktuğu için kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenilen Y.K.'ye yaklaşık 300 bin lira cezai işlem uygulandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.