Diyarbakır'da yoğun sis etkili oldu: Bazı uçak seferleri ertelendi
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçak seferleri ertelendi.
Giriş Tarihi:
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.
BAZI UÇAK SEFERLERİ ERTELENDİ
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam