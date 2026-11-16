Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

Diyarbakır'da yoğun sis günlük yaşamı etkiledi. (Foto: DHA)

BAZI UÇAK SEFERLERİ ERTELENDİ

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.