ASKİ'den yapılan açıklamada, Keçiören ve Yenimahalle'de yaklaşık 40 yıllık ana isale hattını yenileyerek içme suyu iletim kapasitesini artıracak projenin son bağlantı çalışmasının yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda perşembe günü iki ilçede planlı su kesintisi yaşanacak.
YENİMAHALLE'DE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER
Açıklamada, perşembe günü Yenimahalle'de su kesintisinin uygulanacağı yerler şu şekilde sıralandı:
Anadolu Mahallesi
Avcılar Mahallesi
Barıştepe Mahallesi
Burç Mahallesi
Çiğdemtepe Mahallesi
Ergenekon Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Güventepe Mahallesi
Güzelyaka Mahallesi
İvedik Köyü
Kaletepe Mahallesi
Karşıyaka Mahallesi
Kayalar Mahallesi
Pamuklar Mahallesi
Serhat Mahallesi
Yeşilevler Mahallesi
Yukarı Yahyalar Mahallesi
Yunus Emre Mahallesi
Yakacık Mahallesi
Memlik Mahallesi
Kuzey Yıldızı Mahallesi
İvedik Hurdacılar Sitesi
Açıklamada, Keçiören'de ise belirli mahalleler haricinde kesinti yapılacağı kaydedildi.
KEÇİÖREN'DE KESİNTİDEN ETKİLENECEK VE ETKİLENMEYECEK YERLER
Açıklamada, Keçiören'de ise belirli mahalleler haricinde kesinti yapılacağı kaydedildi:
✓ KESİNTİ OLMAYACAK MAHALLELER
Bağlum Sarıbeyler
Bağlum Çalseki
Bağlum Güzelyurt
Gümüşdere
Hasköy
Kavacık Subayevleri
Bu mahalleler kesinti kapsamı dışında tutulmuştur.
KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER
Yukarıda belirtilen mahalleler dışındaki tüm Keçiören mahalleleri su kesintisinden etkilenecektir.