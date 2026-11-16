ASKİ'den yapılan açıklamada, Keçiören ve Yenimahalle'de yaklaşık 40 yıllık ana isale hattını yenileyerek içme suyu iletim kapasitesini artıracak projenin son bağlantı çalışmasının yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda perşembe günü iki ilçede planlı su kesintisi yaşanacak.

YENİMAHALLE'DE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER Açıklamada, perşembe günü Yenimahalle'de su kesintisinin uygulanacağı yerler şu şekilde sıralandı: Anadolu Mahallesi

Avcılar Mahallesi

Barıştepe Mahallesi

Burç Mahallesi

Çiğdemtepe Mahallesi

Ergenekon Mahallesi

Esentepe Mahallesi

Güventepe Mahallesi

Güzelyaka Mahallesi

İvedik Köyü

Kaletepe Mahallesi

Karşıyaka Mahallesi

Kayalar Mahallesi

Pamuklar Mahallesi

Serhat Mahallesi

Yeşilevler Mahallesi

Yukarı Yahyalar Mahallesi

Yunus Emre Mahallesi

Yakacık Mahallesi

Memlik Mahallesi

Kuzey Yıldızı Mahallesi

İvedik Hurdacılar Sitesi

Açıklamada, Keçiören'de ise belirli mahalleler haricinde kesinti yapılacağı kaydedildi.

KEÇİÖREN'DE KESİNTİDEN ETKİLENECEK VE ETKİLENMEYECEK YERLER Açıklamada, Keçiören'de ise belirli mahalleler haricinde kesinti yapılacağı kaydedildi: ✓ KESİNTİ OLMAYACAK MAHALLELER Bağlum Sarıbeyler

Bağlum Çalseki

Bağlum Güzelyurt

Gümüşdere

Hasköy

Kavacık Subayevleri Bu mahalleler kesinti kapsamı dışında tutulmuştur. KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER Yukarıda belirtilen mahalleler dışındaki tüm Keçiören mahalleleri su kesintisinden etkilenecektir.