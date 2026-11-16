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Yenimahalle ve Keçiören sakinleri dikkat! ASKİ su kesintisi yapılacak mahalleleri açıkladı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde perşembe günü su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

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Yenimahalle ve Keçiören sakinleri dikkat! ASKİ su kesintisi yapılacak mahalleleri açıkladı

ASKİ'den yapılan açıklamada, Keçiören ve Yenimahalle'de yaklaşık 40 yıllık ana isale hattını yenileyerek içme suyu iletim kapasitesini artıracak projenin son bağlantı çalışmasının yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda perşembe günü iki ilçede planlı su kesintisi yaşanacak.

YENİMAHALLE'DE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER
Açıklamada, perşembe günü Yenimahalle'de su kesintisinin uygulanacağı yerler şu şekilde sıralandı:
  • Anadolu Mahallesi
  • Avcılar Mahallesi
  • Barıştepe Mahallesi
  • Burç Mahallesi
  • Çiğdemtepe Mahallesi
  • Ergenekon Mahallesi
  • Esentepe Mahallesi
  • Güventepe Mahallesi
  • Güzelyaka Mahallesi
  • İvedik Köyü
  • Kaletepe Mahallesi
  • Karşıyaka Mahallesi
  • Kayalar Mahallesi
  • Pamuklar Mahallesi
  • Serhat Mahallesi
  • Yeşilevler Mahallesi
  • Yukarı Yahyalar Mahallesi
  • Yunus Emre Mahallesi
  • Yakacık Mahallesi
  • Memlik Mahallesi
  • Kuzey Yıldızı Mahallesi
  • İvedik Hurdacılar Sitesi

Açıklamada, Keçiören'de ise belirli mahalleler haricinde kesinti yapılacağı kaydedildi.

KEÇİÖREN'DE KESİNTİDEN ETKİLENECEK VE ETKİLENMEYECEK YERLER
Açıklamada, Keçiören'de ise belirli mahalleler haricinde kesinti yapılacağı kaydedildi:
✓ KESİNTİ OLMAYACAK MAHALLELER
  • Bağlum Sarıbeyler
  • Bağlum Çalseki
  • Bağlum Güzelyurt
  • Gümüşdere
  • Hasköy
  • Kavacık Subayevleri
Bu mahalleler kesinti kapsamı dışında tutulmuştur.
KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER
Yukarıda belirtilen mahalleler dışındaki tüm Keçiören mahalleleri su kesintisinden etkilenecektir.

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