Fethiye'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü, 5 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
OTOMOBİL KISA SÜREDE ALEV ALDI
Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemediği 48 EC 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil kısa sürede alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.