Konya'da boşanma davası için avukata başvuran 34 yaşındaki Ş.I.'nın yaşadıkları yargıya taşındı. İddiaya göre genç kadın, 2020 yılında boşanma davasını üstlenen avukat Mehmet T. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Kendisine evlilik sözü verdiğini öne sürdüğü avukatın talepleri üzerine kredi de çeken Ş.I., toplam 2 milyon 100 bin lira dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Şikâyetin ardından tehdit mesajları aldığını da iddia eden kadının ikinci başvurusu üzerine avukat hakkında iki ayrı dava açıldı.

Konya'da yaşayan Ş.I. (34), 2020 yılında boşanma davasını yürütmesi için avukat Mehmet T. (35) ile anlaştı.

Konya'da avukat Mehmet T.'nin müvekkilini evlilik vaadiyle 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı iddia edildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Boşanma davası için avukata başvuran kadın, gönül ilişkisi yaşadığı avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

EVLİLİK VAADİYLE 2,1 MİLYON LİRA ALDIĞI İDDİASI

Genç kadının iddiasına göre Mehmet T., ev satın alma, iş kurma ve borç ödeme gibi gerekçelerle kendisinden defalarca para istedi.

Avukatın taleplerini karşılamakta güçlük çeken Ş.I., kredi çekerek de para verdi.

Ancak bir süre sonra paraların yatırım amacıyla kullanılmadığını, avukatın kişisel harcamalarına aktarıldığını fark ettiğini belirten kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ş.I., avukatın başından itibaren kendisini dolandırmak amacıyla duygusal ilişki kurduğunu, ev ve araç alım süreçlerinde hileli işlemlerle mağdur edildiğini ve toplam 2 milyon 100 bin lira zarara uğradığını öne sürdü.

AVUKAT HAKKINDA DOLANDIRICILIK DAVASI AÇILDI

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada avukat Mehmet T.'nin ifadesi alındı. Mehmet T., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Savcılık, bilgi sahibi kişilerin beyanlarını da değerlendirerek avukatın gönül ilişkisini kullandığı, ev ve araç alımı vaatleriyle Ş.I.'dan sistematik ve hileli şekilde toplam 2 milyon 100 bin lira menfaat temin ettiği iddiasıyla iddianame hazırladı.

Mehmet T. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.