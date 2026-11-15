Boşanmak için avukata gitti, kabusu yaşadı: Avukattan müvekkiline evlilik vaadiyle 2,1 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası
Konya'da boşanma davasını üstlendiği 34 yaşındaki müvekkiliyle gönül ilişkisi yaşayan avukat Mehmet T. (35), kadını evlilik vaadiyle 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı iddiasıyla davalık oldu. Ev ve araba alma, iş kurma ve borç ödeme gibi gerekçelerle para verdiğini belirten genç kadın, avukatın kendisine tehdit mesajları gönderdiğini de öne sürdü. "Kanını içsem doymam" ifadesinin yer aldığı mesajların ardından avukat hakkında ikinci bir dava daha açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet T. için iki ayrı davada toplam 8,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Konya'da boşanma davası için avukata başvuran 34 yaşındaki Ş.I.'nın yaşadıkları yargıya taşındı. İddiaya göre genç kadın, 2020 yılında boşanma davasını üstlenen avukat Mehmet T. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Kendisine evlilik sözü verdiğini öne sürdüğü avukatın talepleri üzerine kredi de çeken Ş.I., toplam 2 milyon 100 bin lira dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Şikâyetin ardından tehdit mesajları aldığını da iddia eden kadının ikinci başvurusu üzerine avukat hakkında iki ayrı dava açıldı.
BOŞANMA DAVASI GÖNÜL İLİŞKİSİNE DÖNÜŞTÜ
Konya'da yaşayan Ş.I. (34), 2020 yılında boşanma davasını yürütmesi için avukat Mehmet T. (35) ile anlaştı.
Vekâlet işlemleri, davanın açılması ve gerekli belgelerin hazırlanması nedeniyle sık sık görüşen ikili arasında zamanla gönül ilişkisi başladı.
İddiaya göre avukat Mehmet T., genç kadına kendisiyle evleneceğini söyleyerek çeşitli gerekçelerle para talep etmeye başladı.
EVLİLİK VAADİYLE 2,1 MİLYON LİRA ALDIĞI İDDİASI
Genç kadının iddiasına göre Mehmet T., ev satın alma, iş kurma ve borç ödeme gibi gerekçelerle kendisinden defalarca para istedi.
Avukatın taleplerini karşılamakta güçlük çeken Ş.I., kredi çekerek de para verdi.
Ancak bir süre sonra paraların yatırım amacıyla kullanılmadığını, avukatın kişisel harcamalarına aktarıldığını fark ettiğini belirten kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ş.I., avukatın başından itibaren kendisini dolandırmak amacıyla duygusal ilişki kurduğunu, ev ve araç alım süreçlerinde hileli işlemlerle mağdur edildiğini ve toplam 2 milyon 100 bin lira zarara uğradığını öne sürdü.
AVUKAT HAKKINDA DOLANDIRICILIK DAVASI AÇILDI
Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada avukat Mehmet T.'nin ifadesi alındı. Mehmet T., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Savcılık, bilgi sahibi kişilerin beyanlarını da değerlendirerek avukatın gönül ilişkisini kullandığı, ev ve araç alımı vaatleriyle Ş.I.'dan sistematik ve hileli şekilde toplam 2 milyon 100 bin lira menfaat temin ettiği iddiasıyla iddianame hazırladı.
Mehmet T. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"KANINI İÇSEM DOYMAM" TEHDİDİ
Dolandırıcılık şikâyetinin ardından genç kadın, avukat Mehmet T.'nin kendisine tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdü.
Ş.I.'ya gönderildiği belirtilen mesajlarda şu ifadeler yer aldı:
"Fazlasını yaptırma, duracağın yeri bil. Beni sona getirme, değil seni, sülaleni s... Ben çok güzel hesaplaşacağım. Eziyetin kralını yapacağım bundan sonra. Kanını içsem doymam."
Mesajların ardından korku yaşayan genç kadın, bu kez tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurarak yeniden şikâyetçi oldu.
TEHDİT SUÇLAMASIYLA İKİNCİ DAVA
Ş.I.'nın ikinci şikâyeti üzerine savcılık yeni bir soruşturma başlattı.
Gönderildiği belirtilen mesajları ve diğer delilleri değerlendiren savcılık, Mehmet T. hakkında "tehdit" suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ikinci bir dava açtı.
Böylece avukat hakkında dolandırıcılık ve tehdit suçlamalarıyla açılan iki ayrı davada toplam 8,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
AVUKAT HAKKINDA BAŞKA ŞİKÂYETLER DE BULUNUYOR
Mehmet T. hakkında açılan iki davanın yargılaması devam ederken, avukatla ilgili benzer şikâyetlere dayanan başka soruşturmaların da bulunduğu öğrenildi.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet T.'nin yargılandığı davalarda mahkemenin vereceği karar bekleniyor.
Haber: Tolga Yanık