Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bürokrasiyi azaltmak ve işlemleri hızlandırmak amacıyla devlet üniversitesi çalışanlarının pasaport başvuru süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdı. YÖK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen resmi yazıyla duyurulan yeni uygulama sayesinde, yeşil ve gri pasaport talepleri artık evrak trafiği olmadan elektronik imzayla çözülecek.

Yeşil ve gri pasaportta dijital döneme geçiliyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

PBS üzerinden başvuru yapılacak. Uygulamadan yararlanmak isteyen personel, pbs.yok.gov.tr adresine giriş yaparak "Bireysel İşlemler - Pasaport Başvurusu" sekmesinden kolayca talep oluşturabilecek.

Sonrasında üniversitelerin ilgili birimleri tarafından incelenen uygun talepler, yetkili amirin elektronik imzasıyla onaylanarak doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne (NVİ) iletilecek.

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Yeni sistemle birlikte onaylanan başvurular için ayrıca ıslak imzalı veya fiziksel evrak gönderilmesine gerek kalmayacak.

Uygulama yalnızca aktif çalışanları değil, emekli olan ya da istifa ederek görevinden ayrılan personeli de kapsayacak.

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