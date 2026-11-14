Esenler, Silivri ve Fatih dahil 13 ilçe kararacak: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan 13 ilçede bugün (14 Kasım 2026) planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilerin saatlerce süreceği belirtilirken, vatandaşlar kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleleri araştırmaya başladı.Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş BEDAŞ'ın güncel elektrik kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. Şebeke yenileme, bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede belirli saat aralıklarında enerji kesintisi yaşanacak. Günlük planlarını aksatmak istemeyenler arama motorlarında "Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?" sorusunun yanıtını arıyor.
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
10:00 – 18:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
SİLİVRİ
Mahalle
ORTAKÖY
Sokaklar ve çevresi
ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU Sk. ve civarı.
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
10:00 – 18:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
SİLİVRİ
Mahalle
ORTAKÖY
Sokaklar ve çevresi
KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER Sk. ve civarı.
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
SİLİVRİ
Mahalle
SEMİZKUMLAR
Sokaklar ve çevresi
DİRLİK, GÜRAY, IHLAMUR, MİMOZA, NECATİ KALFA, SALKIM SÖĞÜT, SARGÜN, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD Sk. ve civarı.
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Yatırım Programı Çalışması
İlçe
SİLİVRİ
Mahalle ve çevresi
SELİMPAŞA MERKEZ Mah. ve civarı.
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
SİLİVRİ
Mahalle
BÜYÜK KILIÇLI
Sokaklar ve çevresi
AKİF ÇEŞME, ERİŞ, ÇİFTLİK Sk. ve civarı.
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
10:00 – 18:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
SİLİVRİ
CUMHURİYET Mahallesi
ÇAKIRCA Sk.
SELİMPAŞA Mahallesi
4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE Sk. ve civarı.
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Yatırım Programı Çalışması
İlçe
AVCILAR
Mahalle
YEŞİLKENT
Sokaklar ve çevresi
AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-167, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-520, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-835, G-931, GAZİ Sk. ve civarı.
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Yatırım Programı Çalışması
İlçe
AVCILAR
Mahalle
TAHTAKALE
Sokaklar ve çevresi
ABİDE, AKASYA, GÖRKEM, KARDELEN, KIRÇİÇEĞİ, LAVANTA, LAVANTA 2, MEŞE, SİBEL, YONCA, YUNUS, ÇALIKUŞU, ÖZPINAR, İSTANBUL YOLU, İSTASYON, ŞENGÜN Sk. ve civarı.
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Yatırım Programı Çalışması
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Mahalle
KANARYA
Sokaklar ve çevresi
1.ARDIÇ KUŞU, BOZDOĞAN, FLORYA, SERÇE Sk. ve civarı.
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
13:00 – 16:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
GÜLTEPE Mahallesi
1.EREN, 1.ORTA, 3.GÜVEN, BAĞLAR, GÜDÜCÜ, HACIOĞLU, IŞIK, ÜLKÜ, ÜMİT, ŞENGEL Sk.
KEMALPAŞA Mahallesi
1.TURNA, 2. ÜZÜM, 2.HAKAN, 2.MURAT, 2.PEHLİVAN, 3.CAN, 4.YILDIRIM, AKINCI, BAĞLAR, ERSÖZ, NEBİOĞLU, ÖZCAN Sk.
SULTAN MURAT Mahallesi
1.ÖZDEMİR, KÖPRÜ Sk. ve civarı.
KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
12:30 – 16:30
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
KAĞITHANE
Mahalle
SULTAN SELİM
Sokaklar ve çevresi
ATATÜRK, AYDINLAR, BAKRAÇ, BARIŞÇI, BASAMAK, BATANAY, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BEDEN, BEREKET, BERRİN, BESTEKAR, BEYZADE, BORAN ÇIKMAZI, BOZDAĞ Sk. ve civarı.
KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
10:10 – 15:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
KAĞITHANE
SULTAN SELİM Mahallesi
BALDIRAN, BAĞIMSIZ, BESTEKAR, BUZBAĞ, BİLGİN, GÖKDOĞAN, SULTAN SELİM, TAŞÇI Sk.
YEŞİLCE Mahallesi
KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI Sk. ve civarı.
KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
12:30 – 16:30
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
KAĞITHANE
SULTAN SELİM Mahallesi
BOZKIR, BURGAZ, BURÇİN, BUYRUK, BÜLENT, BÜŞRA, BİRAY, BİRİCİK, ERSİN, GÜLDALI, GÜMÜŞ, GÜMÜŞHANE, SEVECEN, SULTAN SELİM, TABİP, TADİLAT, TAKIM, TAKIM ÇIKMAZI, TANIK, TAŞÇI, TEKNİK, TOPALOĞLU, TUNA Sk.
YEŞİLCE Mahallesi
BEYZADE Sk. ve civarı.
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
SARIYER
Mahalle
BALTALİMANI
Sokaklar ve çevresi
ANAFARTALAR, BALTALİMANI ÇAYIR, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜLYOLU, GÜRBEN, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KORU ÜSTÜ, TAŞLIBAYIR, TEMİZ ÇIKMAZI, UYGAR, YETKİN, ŞEHİT SIRRI KALELİ Sk. ve civarı.
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
SARIYER
MADEN Mahallesi
ADİLE, AHU, AYTEKİN, EDİP, KIZILELMA, KOPUZ, KUĞU, KİLYOS, MABET ÇIKMAZI, MADEN BİLİNMEYEN Sk.
ZEKERİYAKÖY Mahallesi
YENİ UYUM SİTESİ Sk.
Diğer mahalle ifadeleri
USKUMRUKÖY Mah. / ZEKERİYAKÖY Mah. ve civarı.
GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
GÜNGÖREN
GÜVEN Mahallesi
CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ Sk.
HAZNEDAR Mahallesi
ADALAR, ALTINTAŞ, BAĞCILAR, CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, ŞEVKETDAĞ Sk. ve civarı.
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Yatırım Programı Çalışması
İlçe
BAŞAKŞEHİR
Mahalle
GÜVERCİNTEPE
Sokaklar ve çevresi
1107., AHMET YESEVİ, AYAZ, BUCAK, CUMHURİYET, ERTEKİN, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FERMAN, GÜL, MALAZGİRT, ORHANGAZİ, SEYREK, TOSUN, YILDIRIM, ŞEN Sk. ve civarı.
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
11:00 – 14:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
BAŞAKŞEHİR
Mahalle ve çevresi
ŞAMLAR Mah. ve civarı.
BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
BAHÇELİEVLER
Mahalle
BAHÇELİEVLER
Sokaklar ve çevresi
KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK, BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, LEVENTLER, NACİ KASIM, PİRİ REİS 1, VEZİR Sk. ve civarı.
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Yatırım Programı Çalışması
İlçe
ESENLER
Mahalle ve çevresi
TURGUT REİS Mah. ve civarı.
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
10:00 – 16:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
ESENLER
Mahalle
TUNA
Sokaklar ve çevresi
701., 702., 703. ÇIKMAZ, 704., 705., 706., 707., 708., 709., 711., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ Sk. ve civarı.
EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
EYÜPSULTAN
Mahalle ve çevresi
GÖKTÜRK MERKEZ Mah. ve civarı.
EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
EYÜPSULTAN
DÜĞMECİLER Mahallesi
VESİLE ÇIKMAZI Sk.
TOPÇULAR Mahallesi
İNCİRLİK Sk. ve civarı.
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
BAŞAKŞEHİR
Mahalle
BAHÇEŞEHİR 1. KISIM
Sokak ve çevresi
ASMALI Sk. ve civarı.
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 12:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
BAŞAKŞEHİR
Mahalle
ALTINŞEHİR
Sokak ve çevresi
ALTINTEPE Sk. ve civarı.
FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
10:00 – 18:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
FATİH
Mahalle
KARAGÜMRÜK
Sokaklar ve çevresi
HARAP DEĞİRMEN, SAHTİYANCI Sk. ve civarı.
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 15:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
ARNAVUTKÖY
Mahalle ve çevresi
HADIMKÖY Mah. ve civarı.
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
DETAY
Tarih
14.11.2026 – 14.11.2026
Saat
09:00 – 17:00
Çalışma
Bakım Programı Çalışması
İlçe
ZEYTİNBURNU
Mahalle ve çevresi
MALTEPE Mah. ve civarı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam