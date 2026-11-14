İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş BEDAŞ'ın güncel elektrik kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. Şebeke yenileme, bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede belirli saat aralıklarında enerji kesintisi yaşanacak. Günlük planlarını aksatmak istemeyenler arama motorlarında "Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?" sorusunun yanıtını arıyor.