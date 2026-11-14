HAYATINI KAYBETTİ

Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat, Hasan Sevindik, Gülsüm Gizem Samırkaş (38), eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ve Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Anna Barakat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anna Barakat ve Hasan Sevindik'in düğünlerinden geriye kalan fotoğraflar, saldırının ardından yürek burktu

1 AY ÖNCE DÜĞÜN YAPMIŞLAR

Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Barakat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Öte yandan Anna Barakat ile Hasan Sevindik'in yaklaşık 1 ay önce düğün yaptığı, resmi nikâh işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki sürecin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Mehmet Fatih Güneş'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.