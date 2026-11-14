Bir ay önce gelinlik giymişti! Mersin'deki pompalı saldırıda Anna Barakat hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş'in pompalı tüfekle çevredekilere rastgele ateş açtığı saldırıda Anna Barakat hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırganın da aynı silahla intihar girişiminde bulunmasının ardından hastaneye kaldırıldığı olayda acı bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Anna Barakat ile saldırıda yaralanan Hasan Sevindik'in yaklaşık bir ay önce düğün yaptığı öğrenildi.
Bir insanın yaşamı, sokak ortasında sıkılan kurşunlarla son buldu. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fatih Güneş, elindeki pompalı tüfekle kaldırımda yürüyen insanların arasına daldı. İddiaya göre Güneş, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden hedef gözetmeksizin ateş açtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat, Hasan Sevindik, Gülsüm Gizem Samırkaş (38), eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ve Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Anna Barakat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
1 AY ÖNCE DÜĞÜN YAPMIŞLAR
Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Barakat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Öte yandan Anna Barakat ile Hasan Sevindik'in yaklaşık 1 ay önce düğün yaptığı, resmi nikâh işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki sürecin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Mehmet Fatih Güneş'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.