Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yaklaşık 36 metre, diğeri ise 17 metre savrulurken kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus A. idaresindeki 16 BCJ 817 plakalı otomobile, yol üzerinde seyir halindeyken arkasında ilerleyen ve aynı istikamette seyreden Batuhan S. yönetimindeki 16 BTU 40 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Yaşanan kaza sonrası durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

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