Bursa'da 2 otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı: Sürücü alkollü çıktı
Bursa'da gece saatlerinde 2 otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri 36, diğeri ise 17 metre savruldu. Kazaya karışan sürücülerden Batuhan S.'nin 1,78 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yaklaşık 36 metre, diğeri ise 17 metre savrulurken kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus A. idaresindeki 16 BCJ 817 plakalı otomobile, yol üzerinde seyir halindeyken arkasında ilerleyen ve aynı istikamette seyreden Batuhan S. yönetimindeki 16 BTU 40 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Yaşanan kaza sonrası durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Kaza sonrası yolda kalan araçların arasından ilerleyen Yunus Emre A. idaresindeki 16 ABE 468 plakalı motosiklet de 16 BCJ 817 plakalı otomobili fark edemeyerek ona çarptı.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus A. ile motosiklet sürücüsü Yunus Emre A. ambulanslarla Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca 16 BTU 40 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan S.'nin 1,78 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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